Federata Shqiptare e Futbollit ka shfaqur interes për të organizuar SupërKupën e vitit 2020.

Njoftimi është bërë publik nga faqja zyrtare e UEFA-s, ku sipas njoftimit deri më tani 9 federata kanë shfaqur interes për organizuar evenimentin,

Në njoftim thuhet se FSHF ka kandiduar me “Arenën Kombëtare” edhe pse stadiumi ende nuk ka përfunduar, ndërsa mes kandidaturave janë edhe Bjellorusia, Finlanda, Franca, Izraeli, Kazakistani, Moldavia, Irlanda e Veriut dhe Portugalia.

Propozimet përfundimtare do të kenë kohë të dorëzohen deri më 29 mars 2018, dhe më pas në maj do të jetë Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s që do të përzgjedhë vendin organizator për Super Kupën e vitit 2020.

Federatat që deri tani kanë shfaqur interes: