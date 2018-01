Ata që dëshirojnë të nisin punë si infermierë, fizioterapistë dhe teknikë imazherie në qendrat shëndetësore dhe spitalet publike kanë 15 ditë kohë për të aplikuar.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale thotë se ka çelur aplikimet në platformën www.inferimierepershqiperine.al.

Ato do të kryhen për vendet e lira në bazë qarku dhe do të jenë të hapura deri në 1 shkurt. Më pas kandidatët do të vlerësohen në bazë të dosjeve, më pas do ti nënshtrohen testimit me shkrim.

Pikët e përftuara, ministria thotë se do ti shpallë po në këtë platformë dhe bazuar në renditjen e tyre, kandidatët do të kenë mundësi të zgjedhin vendin e punës.