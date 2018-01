Pas deklaratës së Ministrisë së Brendshme për akuzat mbi kriminalizimin e Policisë së Shtetit që iu bënë sot nga selia blu, vjen sërish reagimi nga demokratët. Kështu, në një status në faqen e tij të ‘Facebook’-ut Arben Ristani, ndërsa shtoi se PD ka thënë vetëm të vërtetën për policinë.

Ristani pohoi se askush nuk do të dëshironte që Ministri i Brendshëm i këtij vendi të ishte nën akuzë si pjesë e grupeve kriminale që kontrollojnë trafikun e droges dhe armeve.

STATUSI I RISTANIT

Ministria e Brendeshme quan dhune verbale ndaj Policise se Shtetit, reagimet e PD per situaten e rendit dhe sigurise ne vend dhe situaten e krimit brenda policise se shtetit.

Te thuash te verteten nuk eshte dhune verbale. Eshte verb, qe qofte edhe me ashpersi apo force, kerkon te zgjoje te njerzit e ndershem te policise se shtetit, ndjenjen e detyres, respektimit te ligjit dhe dashurise per kete vend.

Askush nuk do te deshironte qe Ministri i Brendshem i këtij vendi te ishte nen akuze si pjese e grupeve kriminale qe kontrollojne trafikun e droges dhe armeve. Askush nuk do donte drejtuesit me te larte te policise se shtetit nen arati nga frika e ligjit, askush nuk kenaqet qe mbi 100 oficere policie te identifikohen nga shërbimet sekrete si bashkëpuntore ne kanabizimin e vendit.

Te gjithe duam nje Shqiperi ndryshe, pa qeveri, parlament, polici, administrate e pushtet lokal te kriminalizuar.

Te vertetat duhen thene edhe kur duket sikur perplasen ne vesh te shurdher.