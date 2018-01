Edhe pse ditën e sotme thuajse në të gjithë vendin mbizotërojë dielli, fundjava do të jetë krejtësisht ndryshme, pasi parashikohet të ketë reshje shiu ditën e shtunë dhe të diel.

Ndërkohë dita e premte do të jetë me vranësira.

Por duke filluara nga e hënë e javës së ardhshme, shiu parashikohet të ja lërë vendin diellin, ndërsa temperaturat do të pësojnë rënie, ku në vlerat minimale do të zbresin nën zero gradë, duke rikthyer ngricat në vend.