Deputeti i parlamentit Italian Nicola Ciraci deklaron se pavarësisht faktit se Shqipëria synon anëtarësimin në familjen Europiane, procesi i afrimit me Bashkimin Europian duhet të jetë gradual dhe i pa nxituar. Z. Ciraci që i përket grupimit të qendrës së djathtë thekson se anëtarësimi në BE nuk bëhet me shpejtësi sepse mund të provokojë dëme të mëdha mbi të gjitha për ekonominë e Shqipërisë.

“Ne e vlerësojmë shumë që Shqipëria ka bërë një reformë të rëndësishme në drejtësi. Dëshirojmë që Shqipëria të vazhdojë me reforma të tjera të rëndësishme për të pasur një proces afrimi me komunitetin europian që të jetë gradual, që të ecë ngadalë. Ne duhet medoemos të parandalojmë që terrorizmi të pushtojë zona si Shqipëria apo vende që janë në kufi me Bashkimin Europian. Sa më shumë që Shqipëria të ofrojë siguri për Italinë dhe Bashkimin Europian, aq më shumë rritet bashkëpunimi. Për këtë arsye Shqipëria duhet të çojë përpara reformat e rëndësishme” deklaron Z. Ciraci.

Duke u ndalur te raportet e Italisë me Shqipërinë, deputeti italian shprehet se marrëdhëniet duhen forcuar më tej. “Shqipëria është një vend me të cilin Italia duhet të ketë raporte gjithmonë direkte, kërkohet më shume afrim. Italia dhe Shqiperia kanë raporte njerëzore, kulturore dhe tregtare që duhen forcuar edhe më shumë. Për ne është edhe një çështje sigurie sepse të kesh një vend mik për ne është e rëndësishme, sepse në gjeografinë e mesdheut vendi ynë ka një rol qëndror. Të pasurit e një raporti të fortë me Shqipërinë është një garanci për sigurinë dhe prosperitetin sepse ju jeni për ne porta drejt lindjes” thekson Ciraci.

Sipas deputetit italian, Europa në këto momente ka probleme të shumta dhe se Brexit duhet ta kishte zgjuar nga gjumi, por kjo nuk ka ndodhur. “Fatkeqësisht Europa ka vazhduar të mbetet në gjumë, plot me burokraci dhe e largët me popullin. Kështu që derisa të gjitha këto probleme të brendshme të zgjidhen, do të jetë e vështirë që Europa të hapet për popujt e ballkanit” deklaron Ciraci. Deputeti Italian Ciraci ndalet edhe tek zhvillimet ndërkombëtare kur thekson se perëndimi duhet të ndjeke me vëmendje protestat anti qeveritare në Iran. “Janë protesta kundër korrupsionit, protesta kundër mullahut. Nevojitet respektimi i lirive dhe të drejtave të njeriut dhe për këtë arsye perëndimi duhet të ndjeke me shumë vëmendje atë që po ndodh në Iran. Qeveria italiane, në fillim ajo Renzi e më pas Gentiloni kanë bërë gabime të mëdha. Janë gjunjëzuar dhe përulur përballë qeverisë së Iranit. Teherani nuk i respekton të drejtat e njeriut. Për këtë arsye me këtë qeveri nuk mund të kesh raporte” deklaron deputeti Italian Nicola Ciraci