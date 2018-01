Deputeti i LSI, Luan Rama e cilëson si pazarpropagandë dhe shfaqje të shëmtuar videon e publikuar nga kryeministri që shoqëron në spital mësuesen nga Rrësheni që vuante nga tumori, pasi siguroi ilaçin.

“Morali i fabulës së pazarpropagandës së kryeministrit është i qartë: për t’u shëruar nga sëmundja, duhet t’i thuash kryeministrit; për të ardhur ilaçi, duhet t’i thuash kryeministrit; që ta marrësh ilaçin; duhet të shkosh me kryeministrin; që të ta japin ilaçin në QSUT, duhet të shkosh me kryeministrin; që të ta bëjnë ilaçin, duhet të shkosh me kryeministrin” thotë Luan Rama.

Mësuesia nga Rrësheni që vuan nga kanceri i gjirit gjatë një takimi në Rrëshen pak ditë më parë i shprehu shqetësimin kryeministrit, ndërsa Rama i premtoj se brenda 10 ditëve do të siguronte ilaçin në spital.

STATUSI I LUAN RAMES

E shëmtuar: kryeministri – pazarpropagandë me jetën e qytetarëve!

Sot Edi Rama na uroi mirëmëngjesin e të shtunës me një shfaqje të shëmtuar, e denjë për pazarpropagandën e tij të neveritshme! Mësuesen nga Rrësheni, që me të drejtë denoncoi ditë më parë mungesën e ilaçeve në QSUT, ndër to edhe herceptina që përdoret për të sëmurët me kancer të gjirit, e mori për dore dhe e dërgoi vetë nën shoqërinë e kamerave tek reparti i onkologjisë, për të na treguar se ilaçi më në fund, pas 6 muajsh paska ardhur, dhe tani e sëmura mund ta marrë atë!

Sepse zoti është ai, shteti është ai, doktori është ai,jeta është ai, vdekja është ai! Dhe pastaj na flet për sistemin, për shëndetësinë falas!…

“… asht e neveritshme,

e keqe, e turpshme!…

balli që e ka,

syt që e shprehin,

buzët që më kot mundohen

ta mshehin!”

Kështu do të ulërinte Migjeni!