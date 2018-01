Një ngjarje e rëndë tronditi sot kryeqytetin teksa, studenti i infermierisë Aldison Beluli 23 vjeç nga Fieri qëlloi për vdekje me armë zjarri studenten e Juridikut, Ariela Murati 21 vjeç dhe më pas plagosi edhe veten. Paraprakisht dyshohet se shkak për ngjarjen e rendë ishte kërkesa për lidhje, e refuzuar nga vajza.

Në lidhje me këtë ngjarje ka reaguar edhe pedagogu i studentes së Drejtësisë, Erlis Hereni. Përmes një statusi, ai shpreh dhimbjen për ngjarjen teksa thotë se Ariela humbi jetën nga duart e simbolit karakteristik te maksimizimit shqiptar.



Ja çfarë shkruan pedagogu Erlis Hereni:

Menxyre…

5 plumba rane mbi trupin e Arieles, studentes ne vitin e trete te Fakultetit te Drejtesise!

Ajo humbi jeten nga Arme pa Leje, ne duart e simbolit karakteristik te maskilizmit shqiptar: “Po ste pata une, nuk do te te kete askush!” ?♂️

Qofsh e parajses Ariela, gjithmone e drejtesise! Zoti u dhente kuraje familjes, dashamireve e shokeve te tu; vecanerisht atyre te Fakultetit, te cilet kane detyrimin qe te behen me te mire e me te zote, e te punojne fort qe menxyra qe te ndodhi ty te mos i ndodhe me askujt!

U prehsh ne Paqe…