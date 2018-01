Gjebrea është shprehur se mbi ngjarjen do të hidhet dritë, dhe se reforma në drejtësi do e realizojë këtë.“Sakrifica e tyre le të jetë fundi i krimeve të pandëshkuara, me një drejtësi që zgjat, por nuk harron të vendosë paqe mbi shpirtërat e këtyre pishtarëve, që me guximin e tyre, kërkuan një vend më të mirë dhe më të drejtë”- shkruan deputetja e PS-së në statusin e saj.