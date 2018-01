Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur komentuesve të tij në “Facebook”, që nuk e ngacmojnë vetëm për temën që poston por edhe për halle të tjera. Ndërsa sot Rama ka postuar takimin e kryebashkiakëve për reformën e ujit dhe iu bën thirrje qytetarëve të legalizojnë lidhjet e paligjshme dhe të mos vjedhin, shumë komentues i kërkojnë përmirësim të situatës, pasi nuk kanë ujë.

Por ka edhe nga ata që kërkojnë punë. Një komentuese duke iu drejtuar kryetarit të Bashkisë së Tiranës, thotë se të rinjtë janë pa punë. Sipas saj populli vuan si në Afrikë, ndërsa qeveritarët hanë si mbretër.

Por shumë therëse ka qenë edhe përgjigjja e Ramës, që me sa duket i ka hedhur një sy profilit të saj, pasi i përmend telefonin iPhone dhe çantën Guçi. Sa për ushqimin e qeveritarëve, kryeministri e këshillon të shohë një film.

REPLIKA

Komentuesja: Lali Eri siguro rininë që janë pa punë, ju qeveritarët hani si mbretër po ne populli po vuajmë baras me Afrikën lali Eri.

Edi Rama: Me ajfon dhe me çantë Gucci po vuan baras me Afrikën ti Manuela?! Jo xhan jo, ti me siguri nuk e ke idenë se çfarë është Afrika dhe vuajtja për bukë, ndërsa sa për çfarë po hamë ne si mbretër, të siguroj se nuk e ke idenë as si hanë mbretërit, shiko filmin “Marie Antoinette” të Sofia Coppola-s që ta krijosh një ide😉