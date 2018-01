Sipas Vasilit për këtë arsye edhe ngjarja e 21 Janarit nuk mund të ketë drejtësi.

“Reforma në drejtësi filloi hapur kapjen me 69 votat e kryeministrit per prokurorin e përgjithshëm.

Rregullorja e parlamentit e propozuar nga kryeministri për të penguar haptas ndjekjen penale ata, që akuzohen për korrupsion e trafiqe ishte provë pa koment se kryeministri rrënoi drejtësinë e paanshme dhe të barabartë për të gjithë.

Kryeministri armiku publik i vetem i reformes ne drejtesi.

Sot ne 21 janar nuk ka drejtesi sepse kryeministri e vrau reformen ne drejtesi,rivrau idealin e drejtesise se barabarte dhe varrosi cdo iluzion se ai e donte reformen ne drejtesi.

Lista e manipuluar e kandidateve per KLP dhe KLGJ,qe sherbetoret e tij e bene me zell te shfrenuar, ishte degradimi juridik e moral i reformes ne drejtesi nga kryeministri.

Votimi kunder arrestimit te ish.ministrit te brendshem ishte shpartallimi perfundimtar i hipokrizise zemershqyer te kryeministrit me reformen.

Ndaj sot reforma ne drejtesi ka qartazi armikun publik te vetem te saj…. kryeministrin….. po po vetem ate.