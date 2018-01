Mbi 6 mije te rinj i jane pergjigjur pozitivisht thirrjes se Levizjes Socialiste per Integrim per te protestuar me 27 Janar. Ne konferencen studentore politike qe u zhvillua ne kryeqytet, pallati i kongreseve ishte shume i vogel per te pritur mijera te rinj. Nje pjesmarrje masive e studenteve ku nuk munguan edhe ata nga qarku i Shkodres, te cilet, te gjithe sebashku kerkuan qe drejtimi i vendit te ndryshoje.

Ne fjalen ë saj Kryemadhi, tha se të rinjtë janë e ardhmja e vendit,por jo për kryeministrin Rama. Sipas saj kryeministri Rama ka një plan biznesi, ku kërkon të largojë të rinjtë nga vendi. Ndërsa shtoi se ka ardhur momenti që të rinjtë shqiptarë të marrin në dorë fatet e vendit dhe të mos dorëzohen para kërcënimeve.

‘Ti shërbesh vendin tënd duhet të jesh i ditur, duhet të duash shkollën dhe librin. Duhet të punosh shumë për të pasur universitete të forta. Ju falënderoj që keni pranuar të bashkëbisedoni me ne. Takimi me ju e kemi sepse ndiejmë një problem shumë të madh. Po ndiejmë një rrezik për të ardhmen e Shqipërisë, po largohen qytetarët. Po shkatërrohen ëndrrat e rinisë shqiptare. Çdo ditë e më shumë, kur takoj njerëz,kudo që ata ndodhen,kupton se Edi Rama ka një plan biznesi për të larguar rininë shqiptare. Kjo është një thirrje e rëndë për

Ky duhet të jetë vendi i të rinjve dhe të rejave shqiptare. Do të keni sfida të mëdha përballë, do ju kërcënojnë juve dhe prindërit. Do të kërkojnë tu blejnë, por kurrë mos e shisni të ardhmen tuaj për një të ardhme të pasigurt, që as vetë Edi Rama nuk e di si e ka. Do ju lutesha si një nënë, ndërtojeni të ardhmen tuaj duke dashur vendin tuaj dhe duke valëvitur flamurin tonë kombëtar, i cili është më i bukuri në botë.

Mos ndaloni sepse vetëm forca dhe energjia juaj do ta ndalojë këtë njeri i cili çdo ditë e më shumë e urren Shqipërinë dhe po e copëton atë pjesë-pjesë. Vetëm të rinjtë çdo ditë e më shumë do të rrisni shpresën tek prindërit tuaj. JU e ndjeni më shumë se kushdo tjetër mungesën e respektit të shtetit ndaj qytetarëve.

Mos protestoni për flamujtë politikë, protestoni për të ardhmen tuaj, për një Shqipëri që e ëndërroni dhe e dëshironi’, u shpreh Kryemadhi.