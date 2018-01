Mesazhi i Lulzim Bashës në takimin në Shkodër: Ky qytet përherë e më i mjeruar…

27 janari dita e kryengritjes popullore kunder aleances se krimit. Vi ne nje Shkoder perhere e me te mjeruar. E shoh dhe e prek nga emrat e te larguarve. Kjo ndodh anembane Shqiperise. Vetem ne javen e fundit 4 plagosje brenda shkollave. Vendet e shenjta te sigurise jane nen kembet e bandave.

Eshte ky Edi Rame kur 1200 prinder i dhane video konference skemi buke dhe vijme kembe, por sulltaneti tij ne kryeministri se sheh vuajtjen e shqiptareve. Ekonomi qe lengon.

Jane nje grup hajdutesh qe jane bere bashke.

Kjo eshte qeveri e mandateve te blera me para te krimit e droges.

Pretendojne se populli i mbeshtet.

Cfare duhet te bejme te presim flaket ne cati. Skemi kete detyre. Jemi dhe do vazhdojme te denoncojme te zezat e kesaj qeverie.

Skandali Tahiri dhe kupoles policise e kane me mire se askush analizen e kesaj qeverie.

Qeveria e 25 qershorit eshte e paligjshme.

Reagimi qytetar do kulmoje me 27 janar per te arritur atje te madhe e te pakthyeshme. Te marrim fatin tone ne dore. Kjo proteste do hyje ne fuqi si me e fuqishmja e ketyre viteve. Do rrezojme qeverine dhe mos njohjen e Edi Rames kryeminister. Te gjitha te keqijat kane nje shkak madhor, zgjedhjet e paligjshme. Ejani te diktojme paqesisht largimin e kesaj qeverie dhe te instalojme qeverine antimafia, qe garanton integrimin. Te mundim mallkimin Shqiperia nuk behet. Sebashku do ta bejme. Qeveria e paligjshme ska per ti rezistuar bashkimit te Shqiptareve. Nuk ja doli diktatura e jo me Edi Rama. Nuk ka europe pa Sajmirin Tahirin burg, kriminelet burg.

Kjo parti ka lindur per te bere ndryshim. 27 dita ndryshimit. Liri demokraci