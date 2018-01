Ylli Manjani, ish-ministër i Drejtësisë, ka reaguar përmes rrjeteve sociale, në lidhje me deklaratën e ambasadorit të SHBA në Tiranë, Donald Lu, i cili i ka drejtuar një apel politikanëve shqiptarë që të mos kritikojnë SHBA dhe BE por të angazhohen në reformën në drejtësi. Por, në postimin e tij, Manjani shkruan se askund në Europë as SHBA nuk nxitet e as mbështetet shkelja e Kushtetutës!

“Oj, “mos na kritikoni ne”- thotë zotëria. Po mo po, për sa kohë bëheni pjesë e punëve tona, do kritikoheni njësoj siç bëjmë për veten! Çdo shoqëri demokratike reagon kur shkelet ligji dhe kapet drejtësia. Askund në Europë as SHBA nuk nxitet e as mbështetet shkelja e Kushtetutës!”, shkruan Manjani.