Ka nisur sot konkursi për gradën “drejtues i parë” në Akademinë e Policisë. Ashtu siç ishte përcaktuar më herët konkursi nisi në orën 8:00, ndërsa pjesë e tij u bënë 33 policë.

Këta të fundit kanë më shumë se 3 vite që mbajnë gradën “drejtues”. Ndërkohë, bëhet e ditur se konkursi do të kalojë në 2 faza.

Faza e parë është ajo me shkrim, ku përgjigjet do të korrigjohen me skadron dhe faza e dytë është ajo me gojë, ku policët do t’i nënshtrohen një pyetësori.