Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit Vasili në një mesazh plot ironi i kërkon ‘ndjesë’ publike se ka keqkuptuar premtimin për arrestimin në janar të ‘peshqve të mëdhenj’.

Përmes një statusi në ‘Facebook’, Vasili tha se pavarësisht se u fol që do kapeshin, peshqit e mëdhenj u lanë të lirë.

“Ndjese 1000 here I paskemi keqkuptuar ata, qe na premtuan per peshqit e medhenj.

Ata qe folen ne janar per peshqit e medhenj e kishin fjalet qe peshqit e medhenj do leshoheshin dhe jo do kapeshin. Ndjese perseri per keqkuptimin dhe vazhdoni zgjerimin e vrimave te rrjetes se perkohshme te prokurorise, qe peshqit te dalin te gjithe dhe pa siklet.”, shkruan Vasili.

Kujtojmë se ambasadori Donald Lu ka lëshuar mesazhe të forta disa herë në publik se në muajn janar do të arrestoheshin të ashtuquajturit ‘peshqit e mëdhenj’. Kjo ccështje ka shkaktuar edhe ‘përplasje’ në distancë mes Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë dhe partive opozitare, pas nismave të këtyre të fundit, që nga kundështimi i zgjedhjes së kryeprokurores Arta Marku, e deri tek protesta e 27 janarit. Dy ditë më parë Ambasadori Lu i bëri thirrje opozitës që mos t’i shmanget reformës në drejtësi.

Sipas ambasadorit, në vend që politikanët të fajësojnë të huajt, Shtetet e Bashkuara ose Bashkimin Evropian, për problemet që kanë krijuar vetë, do të ishte mirë të kishin dialog politik me njeri tjetrin dhe te punonin bashkë për të zbatuar reformën në drejtësi, përfshi plotësimin me anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë të Gjyqësorit. “U bëj thirrje politikanëve që të bashkëpunojnë për të zgjidhur mosmarrëveshjet lidhur me Prokurorin e Përgjithshëm, për mbështetjen e ligjeve të mira dhe për të ofruar burimet që policia dhe prokuroria të kapë kokat e krimit të organizuar”- shprehet ambasadori amerikan në Tiranë, Donald Lu për Zërin e Amerikës.