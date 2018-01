Samuel Nikaj, ish trajneri i suksesshem i akademise Vllaznia, te ciles i dhuroi disa tituj kampion por edhe shume talente ndersa per nje periudhe te shkurter ishte edhe ne stafin drejtues te ekipit te pare, ka shperthyer pas humbjes me Kukesin. Megjithese sot eshte trajneri i Kastriotit, ekipit pretendent absolut per te luajtur vitin tjeter ne Superlige, ai thote se nuk i takon te flase per kete ceshtje por obligimi qytetar dhe profesional e detyroi qe te thoshte dy fjale.

Ne nje koment ne rrjetet sociale ai shkruan se trajneri Gjoka, futbollistet, administratorit Gjyrezi dhe Voltana Ademi po keqperdorin parate e qytetareve shkodrane.Kujtojme se Nikajt asnjehere nuk i’u dha nje mundesi me ekipin e pare ndersa u largua nga akademia ne menyre te cuditshme. Ai shkruan: