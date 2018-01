Kundragaz dhe snajpera,policia gati për protestën e opozitës

1500 policë janë në gatishmëri për të siguruar mbarëvajtjen e protestës së sotme para Kryeministrisë. Forcat e Rendit dhe ‘Shqiponjat’ janë në gatishmëri.

Ndërkohë që në shesh do të jenë edhe agjentë të SHISH dhe shërbime të tjera. Kordoni i parë para Kryeministrisë do të jetë me femra dhe meshkuj, pa policë të armatosur.

Policët janë pajisur me maska kundra gazi për të ndërhyrë nëse do të jetë e nevojshme. Ndërsa mbi godinat pranë bulevardit përballë Kryeministrisë ndodhen efektivë me snajpera për të vëzhguar situatën.