Nga Shkodra jane nisur protestuesit shkodrane te Partise Demokratike dhe Levizjes Socialiste per Integrim drejt Tiranes aty ku opozita ka paralajmeruar protesten me madheshtore qe ka pare historia.

Mbi 500 anetare e simpatizante te Levizjes Socialiste nga rrethi Shkoder. Ata do te jene pjese e protestes se thirrur nga opozita. Ne krye te tyre drejtues te LSI Shkoder te cilet kane vleresuar pjesemarrjen e Shkodraneve.

Nje pjese e madhe eprotestuesve te PD jane nisur me mjete private prandaj kane zgjedhur qe perpara nisjes targat origjinale te mjeteve ti mbulojne me targa fallso AA OO3 GB si targa e ishministrit Sajmir Tahiri.

Sipas deges lokale jane 12 autobusa ne dispozion te protestuesve ne 7 pika. Sipas kryetarit te PD Shkoder, nga Shkodra jane nisur mbi 3 mije protestues.

Deputetja Izmira Ulqinaku: Shkodra e para qe i prin protestes. Shkodranet me shume se gjithe shqiptaret kane shume arsye per te protestuar. Do te jete protesta me historike dhe madheshtore.