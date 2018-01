Në foto-montazh janë bashkë kryeministri Edi Rama, ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, ish-kryebashkiaku i Kavajës Elvis Rroshi, Klement Balili, Emiljano Shullazi etj.

Ndërsa një tjetër instalacion është ndërtuar me foto e kryeministrit dhe ish-ministrit Tahiri me një kurorë mbretërore me kanabis. Sipas të rinjve të PD-së kjo është një simbolikë e narko-shtetit.

“Disa te rinj te PD perdoren nje instalacion si kurore mbreterore per mbretin e kanabisit Edi Rama. Kurora eshte me diameter 2 metra dhe ne krye te gureve te cmuar te krimit eshte portreti i Edi Rames. Kurora eshte simbol i faktit se keto 5 vjet, Edi Rama ndertoi ne Shqiperi Mbreterine e Krimit dhe te Droges. Bashkepunetoret e Rames per te blere pushtetin dhe per ta mbajtur ate jane vendosur ne kurore me portretet e Saimir Tahirit, Moisi Habilaj, Emiljano Shullazit, Lul Berishes, Kelment Balilit. Pjese e ketij instalacioni eshte edhe nje divan, ku Edi Rama eshte i ulur me te njejtet kriminele. Per te mbrojtur keta dhe nepermjet tyre pushtetin e vet, Rama ka nisur marrjen e drejtesise nen kontroll. Disa prej tyre kane dale nga burgu, te tjere nuk kapen nga policia edhe pse u dihet vendndodhja dhe per pjesen tjeter po deshtohen hetimet”, deklaron PD..