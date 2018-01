Moti mbi vendin tonë gjatë ditës së sotme parashikohet të jetë me vranësira të çrregullta deri në mesditë dhe më pas me kthjellime. Baza e reve të ulta 1200 metër.Në zonat malore të vendit temperaturat do të arrijnë në vlera negative dhe pjesërisht ato të ulta.

Era do të jetë me drejtim Verilindje-Veriperëndim 1-8m/sek. Deti i forcës 4 me lartësi dallge 1.8 metër.

Në orët e para të mëngjesit në zonat luginore do të kemi mjegull me shikim 100m-20 km.

Përgjatë akseve rrugore do të ketë prani të ngricave. Sipas Shërbimit Meteorologjik temperaturat minimale dhe maksimale prit të arrijnë:

Temperaturat

Vendet malore -4°/11°C

Vendet e ulta -0/15°C

Vendet bregdetare 3°/16°C