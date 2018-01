Ndërsa u shpreh se Qeveria do të tregohet e pamëshirshme me bizneset.

“Nuk mund të privohen nga një shërbim cilësor për shkaK të atyre që nk paguajnë. Është njësoj si një organizëm të jetë i sulmuar nga të katëra anët dhe të jetë i sulmuar si shushunjat. Në të dyja nga këto aspekte angazhimi i deputetëve është themelor. Dhe duke e mbyllur sot ministri i Infrastrukturës do të bëjë një komunikim më të zgjeruar për publikun se dua ta bëj shumë të qartë se fillimi i operacionit ndëshkimor me vjedhësit e ujit do të materializohet me bizneset që vjedhin ujin dhe që cënojnë furminizim e rretheve. Do të jemi të pamëshirshëm me këdo që bën biznes duke vjedhur këtë pasuri.”, u shpreh Rama.