Kryeministri Edi Rama ka komentuar qëndrimin e Presidentit të Maqedonisë, Gjorge Ivanov, i cili ka vendosur të mos dekretojë ligjin për përdorim e Gjuhës Shqipe, me pretendimin se rrezikon karakterin unitar të shtetit, sovranitetin dhe integritetin territorial.

Sipas kreut të qeverisë shqiptare, një vendim i tillë nuk ishte aspak surprizë.

Sakaq, Rama ka shprehur besimin se ky vendim i presidentit të Maqedonisë nuk mund të jetë bllokues për këtë proces të cilin e ka cilësuar historik, duke shtuar se homologu i tij Zoran Zaev do të ecë përpara me vizionin e tij europian.

“Dua të shtoj se e ndjekim me interes procesin e zyrtarizmit përfundimtar të gjuhës shqipe në Maqedonisë, dhe shpreh keqardhje për qëndrimin e Presidentit Gjorge Ivanov. Një qëndrim ky që nuk ishte aspak surprizë. Dhe besoj se nuk do të jetë as bllokues për një proces historik si ai që po ndodh në Maqedoni, për vizionin europian të kryeministrit Zaev”, u shpreh kryeministri Rama.