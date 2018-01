Ndonëse ajo duhet të ishte ngjitur sot në skenë për të performuar në operan “Carmen”, aktorja Tinka Kurti po e shijon shfaqjen si spektatore. Në disa foto të LSI shihet se Kurti qëndron në rreshtin e parë mes të ftuarve, pranë ministres së Kulturës Mirela Kumbaro. Shkak i këtij vendimi është bërë gjendja e saj shëndetësore, pasi aktorja 3 ditë më parë doli nga spitali.

Kujtojmë se kjo është dalja e parë publike e saj pasi doli nga spitali në datën 27 janar.

Ajo qe shtruar me urgjencë të martën me 23 janar, për shkak të një infeksioni pulmonar. Pas katër ditësh e shtruar, ajo ka lënë sot spitalin dhe është kthyer në shtëpi. Opera “Carmen” me regji të Gëzim Myshketës do të shfaqet duke nisur nga sot, deri në 31 janar dhe, 2 dhe 3 shkurt.