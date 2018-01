Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani përmes një mesazhi në faqen e tij të ‘Facebook’-ut ka komentuar deklaratën e ministrit të Jashtëm grek Nicos Kotzias se Shqipëria ka pranuar të zgjerojë zonën ujore greke me 12 milje.

Sipas Manjanit, kryeministri Rama po mbrohet duke hyrë në çizm, ndërsa shtoi se me votat e PDIU-së bleu mandate pushteti dhe se shiti Çamërinë e Shqipërinë.

MESAZHI I MANJANIT

Kryerilindasi mendon se po mbrohet duke hequr poturet e duke hyrë në çizme.

Bleu mandate pushteti me siglën e PDIU për të shitur Çamërinë e Shqipërinë!

Tashmë po del çdo ditë në sipërfaqe një krim apo një skandal i ri!

Ska më as çizme e as poture që e mbrojnë!