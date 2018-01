Sekretari i Përgjithshëm i LSI-së Endrit Braimllari ka kritikuar punën e Komisionit të Sigurisë Kombëtare duke thënë se është kthyer në komision ekskursionesh.

Si anëtar i këtij komisioni, Braimllari thotë se deputetët njoftohen për vizita njohëse nëpër godina të ndryshme të vendit dhe nuk diskutohen për ekstradimin e Nezar Seitit, për krimin, drogën etj.

STATUSI I BRAIMLLARIT

Partia-shtet e kthen Komisionin e Sigurisë Kombëtare në komision ekskursionesh!

U bë e disata herë që njoftohemi si anëtarë të Komisionit të Sigurisë Kombëtare për vizita njohëse nëpër godina të ndryshme të vendit.

Në komisionin e sigurisë kombëtare nuk diskutohen çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me thelbin e tij, çështje të sigurisë kombëtare.

Sot në komision duhet të diskutohet për ekstradimin e Nezar Seiti, për çështjen e radarëve që fiken dhe ndizen sa herë që do bosi i drogës, për krimin e organizuar, për vrasjet që ndodhin në mes të ditës në sy të qytetarëve, për trafikun e drogës, për anijet e peshkimit që i mungon sinjali GIS i sistemit Bluebox, duke cenuar rëndë sigurinë kombëtare.

Kësaj qeverie të lidhur me krimin nuk i interesojnë këto çështje sepse janë vetë të përfshirë në trafiqe duke cenuar rëndë sigurinë kombëtare.