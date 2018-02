Bëhet fjalë për hapjen e një Ambasade në Canberra të Australisë dhe një Konsullatë në Guangzho të Kinës.

“Hapja e kësaj konsullate do të ketë një ndikim ekonomik në lidhje me investimet e mëdha që mund të bëhen nga investitorë të ndryshëm kinezë”, thotë Ministria e Jashtme shqiptare në lidhje me konsullatën e re në Kinë.

Aktualisht, Shqipëria ka një ambasadë në Kinë dhe hapja e Konsullatës rrit praninë diplomatike aty.

Sa i përket ambasadës në Australi, ministria thotë se hapja e saj “do të mundësojë një prezantim më efikas dhe efektiv të Shqipërisë në mënyrë që ta promovojë atë duke maksimizuar dhe intensifikuar bashkëpunimin ekonomik”.