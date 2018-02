Dy automjete janë përplasur në qytetin e Kukësit. Për pasojë drejtuesi i mjetit tip “Wolsvagen” shtetasi me iniciale P. Sh., gjeti vdekjen në spitalin e Kukësit.

Informacioni paraprak

Në segmentin rrugor Ura 6- metroshe në drejtim të qytetit të Kukësit, janë përplasur dy automjete, mjeti tip “Wolsvagen”, me drejtues shtetasin P. Sh., banues në Kukës, me mjetin tip “Benz-fugon”, me drejtues shtetasin A. D., banues në Kukës.

Për pasojë është dëmtuar drejtuesi i mjetit tip “Wolsvagen”, i cili gjeti vdekjen në spitalin e Kukësit. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje ku po punon për shkaqet e rrethanave të aksidentit.