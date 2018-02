Blegtorët e Dibrës kanë protestuar para zyrave të Prefektures së Qarkut me këmborë për subvencionet e vitit 2017.

Ata thonë se gjatë këtij viti as nuk do t’i plotësojnë më dokumentacionet. Sakaq, ka reaguar mirditorja Gerta Loku e cila mbahet mend nga të gjithë si vajza me fermën e dhive që “shkundi” parlamentin një vit më parë.“Na u tha të aplikonim, aplikuam. Respektuam kriteret dhe afatet. Nuk u respektuan as kriteret as afatet, nuk respektohemi as si blektorë as si qytetarë pasi nuk marrim asnjë përgjgje konkrete nëse do të na japin atë çka vetë na premtuan. Ndër të tjera, kemi shpenzuar kohë.

Kohë, energji dhe pare për një muhabet shterpë, shterpë, shterpë. Shterpat në blektori nuk mbarështohen, në shtet nëse i mbarështoni e dini ju?! Nuk mund të flitet për çfarë do të bëhet nëse ajo çfarë po bëhet nuk është aspak korrekte.

Të fala nga Mirdita!”, shkruan Gerta Loku.