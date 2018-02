Task-forca kundër krimit, hetuesve të “Forca e Ligjit” u kontrollohen pasuritë…

Një ditë pas firmosjes së memorandumit mes Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe kryeprokurores Arta Marku ka nisur përzgjedhja e prokurorëve të task-forcës që do të zbatojë aksionin kundër krimit të organizuar “forca e ligjit”. Trupa e strukturës së re do të verifikohet nga SHISH, ILDKPKI dhe DSIK brenda 5 ditëve. Prokuroria thotë se një marrëveshje e ngjashme është firmosur edhe në vitin 2009 mes kryeprokurores së kohës Ina Rama dhe Ministrit të Brendshëm Bujar Nishani duke dhënë rezultate kundër krimit ekonomik dhe korrupsionit.

Nis përzgjedhja e prokurorëve që do të jenë pjesë e task-forcës së operacionit forca e ligjit kundër krimit të organizuar.

Pas nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit mes Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj dhe kryeprokurores Arta Marku, organi i akuzës ka nisur marrjen e masave me qëllim zbatimin e marrëveshjes.

Drejtuesit e prokurorive në rrethet ku do të ngrihen njësitë task -forcë janë njoftuar që brenda pesë ditëve duhet të përzgjedhin nga organika aktuale, emrat e prokurorëve që do të bëhen pjesë e strukturës së re.

Pas përzgjedhjes së emrave, lista e prokurorëve do të verifikohet në bashkëpunim me SHISH, ILDKPKI dhe DSIK.

Bazuar në rezultatin e verifikimit të integritetit dhe të pasurisë do të zyrtarizohet edhe emërimi i prokurorëve në strukturën e re e cila në bashkëpunim me policinë do të vendosë në zbatim aksionin kombëtar “Forca e ligjit”.

Marrëveshja mes Ministrit të Brendshëm Xhafaj dhe kryeprokurores Arta Marku u nënshkrua të premten në shembullin e një memorandumi të ngjashëm të firmosur me të njëjtin objekt tetë vite më parë.

Më 4 maj 2009, Prokurorja e Përgjithshme e kohës Ina Rama, Ministri i Brendshëm i atëhershëm Bujar Nishani, Ministri i Financave, drejtori i Shërbimit Informativ Shtetëror, ai i Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe Inspektorati i Lartë i Deklarimit të Pasurive firmosën marrëveshjen për bashkëpunim me anë të njësive task-force në prokurori.

Memorandumi i nënshkruar së fundi duket se është menduar si një rikthim i strukturës task-forcë, e cila ishte shpërbërë vitin e fundit.

Dokumenti i firmosur nga Xhafaj dhe Marku ngarkon strukturat vartëse të zhvillojnë hetime të shpejta dhe efektive ndaj trafikut të drogës, pastrimit të parave, korrupsionit, sekuestrimin e aseteve kriminale dhe veprat penale të kryera nga zyrtarët e lartë apo të zgjedhurit vendorë.