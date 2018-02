Eshte abuzive te nisesh kontrolle per tregjet me shumice dhe pakice, ne kohen qe pushteti vendor nuk ka plotesuar kushtet per te pasur tregje te mirefillta. Ne kete menyre e sheh bashkimi i sindikatave te pavarura dega Shkoder rikthimin e tatimeve ne terren.

Tukaj e quan aspak normale edhe nderhyrjen tek udhetimi nderqytetas, teksa thote se nuk mund te mbyllesh syte perpara abuzimeve qe iu jane bere taksive dhe furgonave 8 plus 1.

Tatimet kanë njoftuar se do të kalojnë në një shkallë tjetër të luftës kundër inormalitetit, atë të inspektimeve në terren. Bizneset që janë të paregjistruara, apo që nuk kanë kasë fiskale dhe kapen me shkelje për herë të dytë rrezikojnë që t’u mbyllet aktiviteti. Aksioni do të përqendrohet në tregjet me shumicë e pakicë, lëvizjen e mallrave, transportin e udhëtarëve. Paradoksi qendron ne faktin se ne metropolin verior, jane vete institucionet ato te cilat nuk plotesojne kushtet per te patur me pas nje funksionim normal te ketij sektori.