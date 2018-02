Pas disa avarive qe ka patur, aktualisht vetem zona e Dukagjinit ndodhet pa energji elektrike. Gjon Bala pergjegjes i sektorit te teknikes prane OSHEE, thote se shkak per mos furnizimin eshte bllokimi i kanalit i cili furnizon me uje hecin e Nderlyses

Zona e taraboshit mbeter problem per shkak te defekteve te here pas hershme. Bala thote se momentalisht Taraboshi furnizohet me linjen 6 kilovolt, por me permiresimin e motit, synohet qe te rikthehet serish ne pune linja 20 kilovoltshe

Fundjava qe lame pas ka patur disa avari per shkak te demtimeve qe ishin ne disa shtylla dhe rrjete elektrike. Defekte te cilat oshee ben me dije se i ka riparuar me përjashtim te zones se dukagjint e cila vijon te jete ne erresire.