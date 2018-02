Vdekja e djalit të vetëm të aktores së madhe, Tinka Kurti në Kanada ka shkaktuar keqardhje tek shumë njerëz që e njihnin, por edhe tek qytetarët e tjerë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, akademiku Përparim Kabo zbulon detaje për vdekjen e Zef Kurtit, i cili ndërroi jetë për shkaqe natyrale, teksa ishte duke larguar boren pranë banesës së tij. Përparim Kabo tregon si e mori vesh lajmin e kobshëm Tinka Kurti, pas momente pasi kishte zhvilluar një telefonatë me aktoren.

Postimi i Kabos:

Eshtë e vërtetë biri i vetëm i artistës së madhe Tinka Kurti ka ndruar jetë në Canda në kushte natyrore…pas një telefonate që kishte bërë me të ëmën Tinkën disa orë më pas duke larguar borën…Unë bisedova me Tinkën …ishte për mua shumë e vështirë por dhe për të…mezi priste të udhëtonte drejt Canadasë…Ministria e Punëve të Jashtëme ka treguar kujdes të mënjehëreshëm për udhëtimin drejt Canadasë…Biseda me të ishte ishte shumë dhimbshëm ku dëgjova përjetimin e një nëne që lëshoi piskamën e thellë…Më ka vdek djali..ku ku…!

Tinka e shtrenjtë kjo humbje është krejt e pamerituar…por jemi të pafuqishëm. Ajo zemër djali që në dhjetor 2017 on line i thoshte në 85 vjetorin e lindjes gjatë një aktiviteti zhvilluar në Shkodër …Nana ime të dua shumë…tani nuk rreh më..pushoi …Fatalitet…! Ngushëllimi për një nënë që humbet të birin mbase është i pamjaftueshëm…por diçka ka në të…ne i jemi pranë nënës Tinka Kurti…Mbahu finsike…Zoti qoftë me Ty dhe famijen tuaj! Amin !