Ish-truproja i ish-kryeministrit Sali Berisha, Izet haxhia do të ekstradohet nga Turqia drejt Shqipërisë. Një vendim të tillë e ka marrë Gjykata e Lartë në Turqi. Lajmi është konfirmuar nga vetë Izet Haxhia për Shqiptarja.com. Izet Haxhia është dënuar nga gjykata shqiptare me burgim të përjetshëm lidhur me vrasjen e ish-deputetit demokrat Azem Hajdari. Haxhia ka bërë të ditur pak kohë më parë, se ka mësujar se është dënuar gjithashtu edhe në Greqi për një tjetër vrasje. Ai ka qenë mjaft aktiv në rrjetete sociale, duke nxjerrë shpeshherë të dhëna nga e kaluara e Sali Berishës.