Ish- kryeministri Berisha: Asnjë pëllëmbë deti nuk jep! Ruçi s’lejon Ramën për replikë

Ish kryeministri Sali Berisha paralajmëroi se nuk do të ketë asnjë shans për të firmosur marrëveshjen me Greqinë për detin. Reagimi erdhi pasi Rama akuzoi Berishën se firmosi marrëveshje antikushtetuese me Greqinë. Kur Rama kërkoi të replikonte nuk e lejoi Gramoz Ruçi.

Edi Rama: “Ti Sali bashkë me mikun tim e futët detin në govatë dhe e firmosët në mënyrë antikushtetuese. Deti të na marrë të gjithëve vetëm të kalojmë matanë asaj grope të ndëshkimit të drejtësisë që nuk keni më asnjë shans ta ndaloni”

Sali Berisha: “Asnjë pëllëmbë det nuk mund të marrë kush në këtë territori. U thotë shqiptarëve ose marrëveshje ose luftë. Tani gjej një vrimë tjetër”

Ruçi nuk lejon te vazhdoje repliken.