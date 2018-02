Teatri “Migjeni” ka zgjedhur qe te hape sezonin artistik me monodramen “Zonjushe Margarita”.Per drejtoren e teatrit Migjeni, Rita Gjeka, shfaqja eshte e nje lartesie qe meriton vemendjen e spektatorit, pasi rikthen ne skene Rajmonda Markon dhe Merita Smajen.

Mesazhi qe percjell “Zonjushe Margarita” eshte tejet koherent per situaten qe jetojme. Ai eshte nje monolog tragjikomik i dramaturgut dhe poetit brazilian Roberto Athayde,I cili kur e shkroi ishte vetem 21 vjec ,.

Brenda kesaj tragjikomedie jetohet drama e njeriut ne diktature .Ky tekst mbetet nje akt rebelimi ndaj te gjitha formave te pushtetit qe perpiqen te kufizojne lirine e te tjereve . Kjo monodrame eshte nje leksion I vertete mbi ekzistencen njerezore .Arsimi eshte thelbi I shfaqjes .Leksionet e Zonjushe Margarites nuk jane te zakonshme te marra nga librat ,gjithcka eshte nje filozofi mbi jeten . Spektatori ne salle, do te jete nje me aktoren, ku pervec mesazhit qe do te marre, ai eshte mbeshtetje e rendesishme ne monodrame, pasi aktoria bashkebisedon me to.Monodrama vjen per spektatorin ne daten 10 shkurt ora 18:00