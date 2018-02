Nga 300 hektar qe ishin te permbytura nje dite me pare ne njedsine administrative Ana e malit, kete te premte harta e permbytjeve shkon ne rreth 420 ha toka bujqesore nen uje. Ku 320 hektar jane te mbjellura kryesisht me foragjere. Kjo behet e ditur nga Kryebashkiakja Voltana Ademi e cila tha se ka veshtiresi ne qarkullimin rrugor per shkak te prezences se ujit

Ademi pranon se Shkodra eshte nje zone e veshtire per tu menaxhuar persa i perket permbytjeve, por thekson se jemi ne ndihme te banoreve per çdo situate. Teksa inspektoret ndodhen ne terren

Ademi ka perseritur te njejten kerkese sin je dite me pare, qe te kete me shume informacion persa I perket shkakrimeve ne hisrocentrale dhe sipas saj ke te mund ta bejne vetem teknicientet.