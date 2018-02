Ministri i Diasporës Majko: Interesa financiare pengojnë lëvizjen e lirë Shqipëri- Kosovë

Ministri i Diasporës, Pandeli Majko deklaron se interesa financiare pengojnë lëvizjen e lirë midis Shqipërisë dhe Kosovës.

Gjatë një interviste për Zërin e Amerikës, Majko deklaroi se pengesa për lëvizjen e mallrave mund të mirëkuptohen për shkaqe financiare, por pengesa për lëvizjen e njerëzve është krim.

Majko: Më datë 1 janar të këtij viti kufiri midis Shqipërisë dhe Kosovës duhet të funksiononte si kufi evropian me lëvizje të lirë të njerëzve dhe mallrave. Kjo nuk ka ndodhur. Më e çuditshmja është fakti se më pyesin mua sikur e kam penguar unë.

E kanë penguar fakti që ka interesa biznesi që nuk e lejojnë këtë që të ndodhi dhe kjo është kështu siç po e them unë. Dhe unë po them tani dakord; për interesa ekonomike, ok të bëjmë një negociatë plus. Por për lëvizjen e lirë të njerëzve ky është krim. Të nisesh nga Prishtina në Tiranë, nuk e di se sa harxhojnë.

Po të shkoni sot midis kufirit të Shqipërisë dhe Kosovës, ju mund të shikoni një varg makinash saqë nuk mund të shikoni po themi në një kufi midis Shqipërisë dhe një vendi tjetër.