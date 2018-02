Diplomacia Britanike 2 dite me pare la porosi te qarta per institucionet ne Shkoder, me qellim parandalimin e trafikimit por edhe te emigracionit drejt Anglise. Bashkia Malesi e madhe eshte nder me te prekurat nga ky fenomen. Veashtire te gjesh familje te cilat nuk kane te pakten nje person ne emigrim. Ndersa ne qytet ka mbetur mosha e trete…Ata thone se papunesia eshte shkaku kryesor qe ka quar te rinjte qe te marrin rruget e botes…

Nje pjese e mire e tyre jane rikthyer serish. Sfide mbetet punesimi dhe ri-integrimi i tyre.Per kete nje perfaqesi i e tyre ka zhvilluar rreth 2 jave me pare nje takim ne bashkine malesi e madhe. Disa prej tyre jane futur ne skemen e ndihmes ekonomike, ndersa Bashkia e ketij qyteti thote se nje shoqate po merret me ne detaje me kete kontigjent. Pavarsisht kesaj, situata eshte me serjoze sesa referohet, pasi shqetesimi i klandestineve jo vetem qe ka quar ne kembe ambasaden britanike, porn je pjese e delegacionit anglez ka zhvilluar takime urgjente me drejtorin e policise se shkodres dhe prokurorin e rrethit, duke kerkuar masa strikte per te parandaluar emigracionin klandestin si dhe trafikimin e qenjeve njerzore.