Nese do te lihet jashte vëmendjes si deri me sot, argjinatura e Torovices, mes Bushatit dhe Lezhes, nuk do te jete e larget dita kur te shembet ! Shenjat per kete ka tre vite qe i ka dhene me plasaritje ne gjithe gjatesine e saj prej 1.5 kilometer. Keto kane ardhur gjithnjë duke u shtuar dhe rreziku i shembjes sa vjen dhe behet me prezent ! Ne vartësi te reshjeve te shiut dhe te ujerave qe përballon, eshte edhe jetegjatesia e kësaj argjinature.

Mjaft e rendesishme, pasi shpeton Lezhen nga permbytjet, nderkohe qe vetem kjo rreth 50 vite me pare beri qe Torovica nga knete te kthehej ne toke bujqesore mjaft pjellore. Por kjo argjinatur, krahas rolit te madh qe luan per parandalimin e përmbytjeve e sistemimin e tokes nga dy anet e saj, sherben edhe si nje segment rrugor per te lidhur rrugen qe vjen nga Lezha dhe Bushati me Velipojen.

Kjo eshte provuar sidomos ne rastet me permbytje kur bllokimi i rruges tek ura e Gjolulit nga uji, detyronte lëvizjen e automjeteve nga argjinatura e Torovices per te shkuar ne Velipoje dhe anasjelltas. Krahasur me rrugen nga Shkodra, kjo e shkurton se paku 20 kilometer lidhjen me Velipojen. Sidomos gjate pushimeve verore rruga Shkoder – Velipoje ka nje trafik mjaft te renduar automjetesh, nderkohe qe me shfrytëzimin e argjinatures se Torovices se paku mjetet qe vine nga Lezha nuk kane nevoje qe te udhetojne deri ne Shkoder per te mberritur ne Velipoje, pasi shume mire mund te kalojne nga kjo argjinature.

Mjafton qe përveç asfaltimit e saj, te asfaltohet edhe rruga rreze malit ne gjatesine dy kilometer per tu lidhur me uren e Gjolulit, dhe fitohet keshtu edhe nje linje qarkullimi mjetesh me plazhin e Velipojes. Natyrisht po u ndërhy pa humbur kohe nga Bordi i Kullimit dhe Drejtoria e Rrugeve, ndryshe s’do te jete e larget dita qe ky objekt nuk do te sherbeje me as argjinature dhe as rruge, sepse po degradon !