Ka zgjedhur ditën ndërkombetare të fëmijëve në situatë në rruge, për të theksuar se sot realiteti është më i përmirësuar në qytetin që ajo administron. Kryetarja e bashkisë Shkoder Voltana Ademi ja faturon rezultatet e arritura, punës së bërë nga ky institucion.

Përtej shifrave dhe deklarimeve të Voltana Ademit, projekti “Shanci i dyte” me femijet rom dhe egjyptian nga mosha 6-16 vjec qe nuk kane frekuenstuar asnjehere shkollen, vijojne te jene ne te njejten situate. Ky projekt i planifikuar te zgjase 25 jave, nuk u realizua asnjehere, por sic duket ky nuk eshte faktor qe ndikon ne ate cfare drejtoria e sherbimeve sociale ne Bashkine ka bere per ta. Aktiviteti me pas vijoj me interpretime te ndryshme te vete femijeve, te cilet te pakten per nje dite te vetme nuk ishin ne situate rruge.