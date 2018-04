Menjëhere pas seancës së tensionuar të kuvendit, grupet parlamentare të PD dhe LSI janë mbledhur në selinë e PD. Nuk është shumë e qartë se çfarë do të dskutohet por eshtë e sigurtë që do të përgaditet një reagim edhe më i gjerë I opozitës në lidhje me qëndrimt e qeverisë por në mënyrë të veçantë të kryeministrit Rama.