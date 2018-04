Historia e nje djali i cili 2 dite me pare ka pesuar gjendje te fiketi nga kafshimi i qenve te rruges, shume shpejt ka vene ne levizje aktivistet e shoqerise civile te cilet kane marre nje nisme per nenshkrimin e nje peticioni, me qellim qe t’ia adresojne Bashkise Shkoder. Ndonese ne diten e pare te tij, dhjetera qytetare kane hedhur firmat, ne menyre qe bashkia te marre ne konsiderate kerkesen per sterilizim dhe strehim te qenve te rruges.

Kohet e fundit qente e rruges jane kthyer ne nje shqetesim per qytetaret Shkodrane, pasi numri i tyre ne rruget e qytetit eshte rritur ndjeshem. Mendohet qe nje pjese e tyre vijne naten edhe nga qytete te tjera, gje e cila ka ndikuar ne agresivitetin e qenve endacake. Ne peticicion kerkohet qe bashkia e ketij qyteti ne menyre ligjore te zgjidhe problemin e qenve te rruges, te cilet kane zaptuar cdo trotuar duke u kthyer ne makthin e qytetareve.