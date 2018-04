Nese e pyet Fiqiretin se sa vite ka qe ben biznes, ai jo me kenaqesine qe te jep ky profil, por me vuajtje tregon se ishte viti 1992 atehere kur nisi si tregtar i vogel ne qytetin e Shkodres. Qe atehere familja e tij mbahet nga ky dyqan, ku prej pothuajse 3 dekadash, per te kane ndryshuar shume gjera, fatkeqesisht jo ne favor te te ardhurave te tij.

Mallin e merr ne Tirane, ne numer me te ulet, pasi fuqia blerese ka rene nder vite. Fiqireti tregon veshtiresite qe ka edhe ne kete aspekt, pasi tregtaret ne kryeqytet nuk pranojne te leshojne kupon tatimor per sasi te vogla. E ne jo pak raste, pagesen e mallit e bejne kur ai te shitet ne Shkoder.

Nese e pyet per xhiron mujore, Fiqireti thote se ne 3 muajt e pare te ketij viti jane bere ne total 500 mije leke te vjetra xhiro.

Taksat e bashkise Shkoder ne vitin qe lame pas jane paguar me vonese, atehere kur Bashkia bllokoj kredine qe ky biznesmen kishte ne nje nga bankat e nivelit te dyte. Kur e pyet se sa do u kushtoje perfshirja ne tvsh dhe nese kane dijeni a do te perfshihen apo jo, Fiqireti jep kete pergjigje

Te ndodhur ne keto kushte Fiqireti apelon drejt bizneseve qe te marrin pjese neser ne protesten e rralles te biznesit te vogel..