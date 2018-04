Pas kryebashkiakes Voltana Ademi, edhe deputeti Bardh Spahia e quan nje turp te qeverise procedimin penal te bere ndaj tij dhe pjeses tjeter qe ishin pjese e organizimeve te mosbindjes civile. Spahia thote se kjo eshte vetem nje forme qe Rama po mundohet te intimidoje protesten dhe daljen ne shesh te popullit, por pa rezultat.

Spahia shkon edhe me tej teksa thote se revolta popullore tashme eshte e pashmangshme.

Policia e shtetit ne bashkepunim edhe me prokurorine ne rrethet perkatese ka bere procedimin penal te Monika Kryemadhit, Lulzim Bashes dhe pjeses me te madhe te deputeteve qe more pjese ne protesten e cilesuar si mosbindje civile.