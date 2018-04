Mesimet e nje jete, muzikologu Ferid Bala, ka zgjedhur qe ti bashkoje ne nje liber te vetem me titull “Teknika dhe pedagogjia e zerit”. Promovimi i tij u be ashtu sikurse i takon, ne shkollen e muzikes “Prenke Jakova”.

Ne liber ka nje thesar qe mund ti vleje pedagogeve, por edhe vete kengetareve te rinj. Menyra se si te kesh nje ze perfekt, taktikat per sherimin e zerit ne raste te virozave gripale dhe kujdesi per te. Teknika qe jane mbledhur nder vite, atehere kur profesori Bala studionte ne Kanada, tashme jane nje vlere per qytetin e shkodres, dhe trashigimtaret e rinj te muzikes. Ne promovimin e ketij libri, moren pjese muzikante, tekst-shkrues kolege te profesoritd Bala, por edhe nxnenes te rinj, ata qe jane e ardhmja e ketij qyteti.