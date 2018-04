E përkufizon ndeshje të rëndësishme ku Vllaznia do të japë maksimumin në fushë, por jo vendimtare pasi kampionati nuk mbyllet të shtunën. Kështu shprehet tekniku Ernest Gjoka në konferencën për shtyp përpara sfidës me Teuten e Durrësit, që shkodranët e luajnë në transfertë.

Lidhur me çeshtjen e shumëpërfolur të arbitrave, që tashmë ka marrë fund pasi Teuta – Vllaznia do të gjykohet nga Enea Jorgji, trajneri Gjoka përgjigjet:

Por, a ka frikë Gjoka nga gjykimi, në një kohë që po përflitet shumë për favorizime të arbitrave ndaj Teutës?

Vllaznia synon marrjen e një rezultati pozitiv në ndeshjen me djemtë e detit, pasi kështu do të mund të ruante diferencën e pikëve të krijuara ndaj Teutes, si dhe do të ndikonte pozitivisht për ecurinë, duke mos rrezikuar renien nga kategoria.