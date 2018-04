Ne aktivitetin e organizuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomise ne shkollen profesionale “Arben Broci” per promovimin e panairit te punes ne qarkun e Shkodres, Ministri i Finacave, Arben Ahmetaj dhe ai i Puneve te Jashtme, Ditmir Bushati” kane komentuar edhe protesten e organizuar nga Partia Demokratike ne sheshin “Nene Tereza” ne Shkoder.

Bushati: Jam i lutmur qe shoh pjesmarrje masive! Panair i rendesishem per gjithe veriun! Permes nje lidhje te shkollave profesionale kemi mumdesi qe te kemi nje ekonomi me te zhvilluar!

Shkolla dhe e gjithe Shqiperia duan te qe jene ne pune dhe jo atje me rremuje, ky nuk eshte nje mesazh politik por real!

Javen tjeter presim nje mesazh te rendesishem nga BE.

Ahmetaj: Ne kohen kur e gjithe Shqiperia planifikon te shkoje ne

pune, dikush vetem disa metra me larg kerkon ta prish kete proces..

Shqiperia sot eshte futur ne rrugen e zhvillimit te qendrueshem ekonomik! Papunesia sot eshte me e ulet! Raportet sjellin shifra inkurajuese! Papunesia ka zbritur nga 29 ne 26%

710 vende te lira pune ofrohen ne kete panair per qarkun Shkoder dhe Lezhe.

Po te krahasojme 2 botet: Nje panair madheshtor me te interesuar per pune! Dhe ca persona qe protestojne! Nje godine qe e ndertuam dhe eshte shembull, si dhe nje konvikt qe administrohet nga bashkia qe po bie brenda! Ky eshte ndryshimi! Por ai me i madhi do te jete me 17 prill!