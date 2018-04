Pas lajmit që qarkulloi se kryeministri Edi Rama do të shkonte sot në Shkodër, vjen reagimi nga Kryeministria.

Kjo e fundit përmes një reagimi për mediat tha se nuk ka pasur asnjë plan për këtë vizitë. Sot deputeti i PD-se Bardh Spahia tha se kryeministri Rama anuloi vizitën në Shkodër për shkak të protestës.

Kryeministria theksoi se sot Rama ndodhet në Vlorë, ku do të marrë pjesë ne takimin e planifikuar me rastin e 100-vjetorit te Sherbimit Stomatologjik në këtë qytet, ku nëna e tij, Aneta Rama, do të nderohet nga Shoqata e Stomatologeve të Shqipërisë, si gruaja e parë në këtë shërbim.

REAGIMI I KRYEMINISTRISE

Kryeministri nuk ka pasur asnje plan per te vizituar Shkodren sot dhe vizita e tij e supozuar, eshte shpikur nga Partia Demokratike per te nxitur nje tension te kote ne luften e deshperuar me pafuqine e saj. Sot kryeministri eshte ne Vlore per te marre pjese ne takimin e planifikuar me rastin e 100-vjetorit te Sherbimit Stomatologjik ne Vlore, ku nena e tij, Aneta Rama, do te nderohet nga Shoqata e Stomatologeve të Shqipërisë, si gruaja e pare ne kete sherbim.

Ndërkohë, ishte siguruar axhenda e vizitës së Ramës në Shkodër, e cila po realizohet sot nga ministri i Financave Arben Ahmetaj dhe ministri Ditmir Bushati, ndërkohë që nuk dihen arsyet se pse kryeministri nuk shkoi.

AXHENDA

Ora 09:00 nisja nga Tirana

Ora 10:30 inaugurimi i Qendrës Multifunksionale/ MFE

Ora 11:00 Çelja e Panairit te pare Rajonal te Punës për Shqipërinë (vendi: Shkolla industriale)

Ora 12:00 Panel me bizneset e vogla për te diskutuar për TVSH-ne

Ora 13:00 Dreke me bizneset e vogla ne Shkodër

Ora 14:30 dëgjesa me minoritetin serb dhe malazez