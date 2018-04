Në Durrës është duke u luajtur një ndeshje shumë e rëndësishm ndërmjet Teutës dhe Vllaznisë e cila mund të përcaktojë fatet e dy skuadrave por edhe të vetë kampionatit.

Teuta 0-0 Vllaznia



Minutë pas minute



1′ Nis ndeshja në Durrës

Në “Niko Dovana” të Durrësit do të luhet përballja shumë e rëndësishme e javës së 29 të Superligës mes Teutës dhe Vllaznisë e cila vlen mbijetesën.

Dy skuadra vijnë me 3 pikë diferencë nga njëra-tjetra dhe një fitore sot përcakton shumë për fatin e tyre. Momentalisht Teuta është e rënë pasi pozicionohet në vendin e 9-t dhe sot dotë jetë ajo që do të kërkojë me patjetër fitoren.

Shkodranët mund të kënaqen edhe me një barazim, por më pas e sigurtë është që gjithçka mbetet për t’u zgjidhur.

Formacionet zyrtare



Teuta: Moçka, Gjorgjevski, Bilali, Hrkaç, Hakaj, Alhsan, Hila, Çyrbja, Beqja, Dediç, Latif. Trajner: Gentian Begeja.

Vllaznia: Sherri, Gocaj, Berisha, Orelesi, Mersini, Krymi, Lika, Tafili, Vucaj, Ribaj, Sukaj. Trajner: Ernest Gjoka.

Gjyqtar: Malkolm Spiteri (Maltë)