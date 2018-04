Ferma e Kasteluçave ndodhet ne periferi te Rosetos. Nela eshte vajza e mesme e 5 femijeve te familjes Nela. Ajo ka nje intelegjence te larte dhe deshiron qe nje dite te behet mesuese, dhe te shkoje larg mundimeve qe sjell ferma ne fshat. Po flasim keshtu per librin “Mbreteresha e festes se madhe” eshte nje roman qe vjen nga Adriana Trigiani,Kur ne loje futet Renato, nje djale i arsimuar i cili ben qe romani te ndryshoje.

Akademia e shkencave te shqiperise dhe autori Shaban Sinani vijne me Hieronymi ne boten Arbereshe e cila vjen si nje monografi.E frymezuar prej figures dhe vepres se Jeronim De Rades, por qe zgjon ambicie, duke perfshire boten arbereshe ne komplesitetin e shumfishte te historise se kultures se vet. Autori njihet si multi-disiplinor, keshtu qe edhe ne brendesi te librit, ndiqet e njejta menyre.

Gjon Kuandrud vjen me librin e tij “Gjerasimi” predikues, illuminist dhe rilindes. Gjerasim Qiriazi jetoi per ti sherbyer kombit te vet me shpresen se do ta bente kete bote me te mire. Ne zemer te rilindjes kombetare vjen historia e nje marangozi, ngritja e pazakonte e te cilit si reformator dhe si dijetar do ta vinte ne krye te rilindjes shqiptare

Thesaret per gjuhen shqipe, te shqiperise biblike eshte nje liber i cili vjen nga Xhevat Lloshi.Robert Pinkertoni,Aleksander Tomason, Konstandin Kristoforidhi si dhe Gjerasim Qiriazi jane vetem disa prej te rinjeve te asaj kohe te cilet iu perveshen punes per perkthimin e bibles, dhe perhapjes se librit shqip, kudo ku banonin shqiptare. Ne kete menyre shqiptaret u ndihmuan per te pervetesuar ndjenjen ndaj kombit.